Рейд по выявлению нелегальной миграции прошел в Балашихе

В общежитии на Носовихинском шоссе в Балашихе прошла масштабная профилактическая проверка, направленная на контроль миграционного учета и обеспечение безопасности. В мероприятии приняли участие сотрудники управления территориальной безопасности администрации городского округа Балашиха, представители МВД, Росгвардии, военного комиссариата и Народной дружины.

Всего было проверено более 90 граждан. В ходе рейда выявлено девять мигрантов, нарушивших статью 18.8 КоАП РФ, которая регулирует правила въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Нарушителям грозит административный штраф от семи до 10 тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Кроме того, девяти гражданам Российской Федерации были вручены повестки для постановки на воинский учет, что является важной частью работы по соблюдению воинского законодательства.

По итогам проверки в отношении собственника общежития было возбуждено административное дело за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объекта. Такие меры направлены на обеспечение безопасности жителей и предотвращение потенциальных угроз.

Подобные профилактические рейды в Балашихе подчеркивают важность строгого соблюдения миграционных и антитеррористических норм. Они способствуют поддержанию правопорядка и созданию безопасной среды для жителей городского округа.