Рейд по выявлению нарушений в сфере вывоза отходов прошел в Истре

Нарушителей чистоты ловили в муниципальном округе Истра. Провели рейд Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Минэко, Главное управление безопасности Подмосковья и полиция.

Инспекторы вышли на Истринские дороги, чтобы проверить документы у тех, кто занимается перевозкой крупных строительных отходов. Как оказалось, многие, даже опытные водители, не знали, что для перевозки такого груза требуется специальное разрешение.

Оформить электронный талон на вывоз строительных отходов не сложно. Делают его бесплатно, необходимо лишь заполнить небольшую анкету на портале Госуслуги Подмосковья. За его отсутствие полагается штраф.

Кроме этого, в регионе работает специальная система электронных талонов. Контролирующие инстанции четко видят, откуда, куда и в каких объемах перевозятся строительные отходы. Это помогает избежать нарушения и сброс отходов в неположенных местах.