Рейд по выявлению нарушений в продаже алкоголя прошел в Ногинске

В Богородском округе продолжается серьезная работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 8 декабря сотрудниками Управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации был проведен мониторинг торговых объектов, осуществляющих торговлю спиртными напитками.

В фокусе внимания, в частности, оказался индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию пива в магазине в Ногинске. Продажа алкогольной продукции велась на расстоянии менее 30 метров от входа в торговый центр «Союз», где, в свою очередь, находится организация, предоставляющая медицинские услуги. Это противоречит требованиям федерального закона, а также постановлению администрации Богородского округа.

Индивидуальному предпринимателю выдано уведомление о недопустимости розничной продажи алкогольной продукции. Материалы по данному факту направлены для проверки в МУ МВД России «Ногинское» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

В случае неисполнения руководством магазина требований законодательства администрацией будут дополнительно запланированы мероприятия с участием сотрудников полиции и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.