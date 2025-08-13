Рейд по выявлению нарушений правил торговли алкоголем прошел в Котельниках

Проверку провели представители администрации городского округа Котельники и правоохранительных органов. По итогам рейда обнаружили нарушение в магазине «Разливной терминал».

Специалисты отдела потребительского рынка и услуг администрации Котельников, отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, а также сотрудники отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проверяли, как в торговых точках соблюдают запрет на продажу алкоголя вблизи медицинских учреждений.

Магазин «Разливной терминал», куда отправилась комиссия, расположен в доме № 1 по улице Строителей в Котельниках. Торговая точка находится рядом с медицинским центром «Дуо Клиник». Проверяющие обнаружили в магазине алкогольную продукцию, которую тут же изъяли сотрудники полиции. Также комиссия направила заявление для дальнейшего составления протокола по статьте 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отметим, что подобные рейды по проверке торговых объектов в Котельника продолжат проводить и дальше.