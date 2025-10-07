Рейд по выявлению нарушений правил торговли алкоголем прошел в Котельниках

В Котельниках прошел рейд по выявлению нарушений запрета продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Сотрудники администрации округа и полицейские проверили один из магазинов и провели разъяснительную беседу с предпринимателем.

Рейд прошел вблизи медицинского учреждения «Медицинский центр „Здоровая семья“». В мероприятии участвовали сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Котельники, совместно с представителями отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» в Котельниках и специалистами отдела по взаимодействию с правоохранительными органами.

Комиссия проинспектировала магазин «Место ПИVO», расположенный по адресу: микрорайон Парковый, дом № 2. По результатам проверки написали заявление по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях и провели беседу с индивидуальным предпринимателем.

Работу в этом направлении в городском округе Котельники продолжат.