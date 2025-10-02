Рейд по выявлению нарушений правил продажи алкоголя прошел в Богородском округе

В Богородском округе продолжается серьезная работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 1 октября сотрудники Управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета провели мониторинг торговых объектов, попадающих в зону ограничения продажи спиртного в многоквартирных домов.

Мероприятия проходили в рамках реализации поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Было проверено девять адресов. По одному из них было обнаружено нарушение. Владельцу магазина на улице 3-го Интернационала в Ногинске было выдано уведомление, согласно которому алкогольная продукция должна быть снята с продажи незамедлительно.

18 февраля 2025 года губернатор Подмосковья подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Так, в магазинах, дверь которых выходит во двор, спиртное продавать нельзя. Исключения составляют торговые точки, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы.

В объектах общепита в многоквартирных домах запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00. Такая мера не распространяется на рестораны.

Розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части.