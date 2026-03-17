Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в Котельниках

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Котельниках. Стражи порядка проверяли жителей и гостей региона в общественных местах и на дорогах.

Рейд провели в рамках операции «Антикириминал». В нем участвовали сотрудники полиции, управления по вопросам миграции, ГИБДД, представители народной дружины и другие. Мероприятие провели в общественных местах и на дорогах округа.

В ходе рейда 72 человек доставили в отдел полиции, 26 привлекли к ответственности, еще пять депортируют, двум вручили повестки для постановки на воинский учет.

Сотрудники ГИБДД проверили 850 машин и составили 35 протоколов о нарушениях. Один автомобиль переместили на штрафстоянку.

«Проведение регулярных рейдов играет важную роль в укреплении системы общественной безопасности. Правоохранительные органы совместно с народной дружиной Московской области продолжают патрулирование территорий и активно участвуют в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение правонарушений», — отметили в управлении региональной безопасности.