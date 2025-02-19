Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Орехово-Зуеве

В округе продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением действующего законодательства в сфере миграции и торговли. Сотрудники администрации совместно с представителями УМВД провели очередной рейд по нестационарным торговым объектам.

В ходе проверки киоска, расположенного на улице Бирюкова, были выявлены нарушения миграционного законодательства. Двое иностранных граждан были доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Помимо нарушений миграционного законодательства, в торговом объекте были выявлены нарушения санитарных норм. В частности, сотрудники занимались приготовлением продукции общественного питания без использования перчаток. На скоропортящихся товарах отсутствовала необходимая информация о производителях, дате изготовления и сроках годности. Кроме того, у одного из продавцов отсутствовала медицинская книжка. Информация о выявленных нарушениях была оперативно направлена в Роспотребнадзор.

Рейды продолжатся для обеспечения соблюдения законодательства и защиты прав потребителей.