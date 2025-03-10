Рейд по выявлению мешающих вывозу мусора автомобилей прошел в Ленинском округе

Мероприятия по выявлению машин, припаркованных в запрещенных местах, проходят в муниципалитете на регулярной основе. Очередной рейд провели в поселке Лопатино.

Заместитель начальника территориального отдела № 3 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Михаил Коранов рассказал, что для борьбы с беспорядочной парковкой были разработаны и внедрены проекты организации дорожного движения в зоне жилой застройки округа. Чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъезжать к мусорным контейнерам, установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». За нарушения в зоне действия этих знаков составляют административный протокол.

Одной из первых локаций Ленинского округа, где по просьбам жителей был внедрен проект организации дорожного движения, стал жилой комплекс «Государев дом» в Лопатино. Однако, несмотря на это, недобросовестные водители продолжают бросать автомобили прямо у контейнерных площадок, мешая своевременному вывозу мусора. Это приводит к перенакоплению отходов в баках, что вызывает справедливое недовольство жителей.

Автомобили нарушителей, мешающие проезду спецтехники, были эвакуированы на штрафную стоянку, а владельцам придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.