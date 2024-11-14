Рейд по выявлению машин со скрытыми номерами прошел в Подмосковье

Госавтоинспекция Подмосковья совместно с сотрудниками компании «Автодор» провели рейд по выявлению автомобилей без номерных знаков, в том числе со скрытыми или нечитаемыми. Всего к ответственности привлекли 18 недобросовестных водителей.
«Из них девять ехали без или со скрытыми номерами, пять применили специальное устройство и лишились прав, три транспортных средства были с трудно читаемыми номерами и один водитель несвоевременно поставил авто на учет», — сообщили в госкомпании «Автодор».
В Минтрансе Подмосковья добавили, что по-новому федеральному закону при повторном нарушении водители могут лишиться прав от года до полутора лет.
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