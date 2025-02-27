Рейд по выявлению безбилетных пассажиров прошел в Видном

В Ленинском округе провели рейд по безбилетным пассажирам на маршрутах № 471 и 489. В нем приняли участие сотрудники администрации муниципалитета и представители административно-пассажирской инспекции Московской области.

Комиссия оценивала работу водительского состава и выявляла случаи безбилетного проезда. Данные маршруты выбрали из-за высокого пассажиропотока.

«Для водителей в случае отказа в приеме единых транспортных, банковских либо социальных карт жителя Москвы и Московской области предусмотрен штраф по части 2 статьи 8.1 КоАП Московской области. Размер штрафа составляет пять тысяч рублей. Если терминал не работает, проезд для пассажира должен быть бесплатным», — рассказал заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Сотрудники выявили два случая безбилетного проезда. В отношении нарушителей составили административные протоколы и выписали штраф в размере двух тысяч рублей. Водителям и пассажирам напомнили про необходимость оплачивать проезд в соответствии с правилами. Подобные рейды будут продолжаться в Ленинском округе регулярно.

«Жители видят, что проверки происходят на постоянной основе, и уже некоторые стали ответственнее относиться к оплате за проезд. К тем пассажирам, которые продолжают не соблюдать правила, будут применяться штрафные санкции», — добавил начальник отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Витринский.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно через валидатор транспортными картами «Стрелка» или «Тройка», а также социальной и банковской картами.