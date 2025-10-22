Рейд по соблюдению торговых и миграционных норм прошел в Солнечногорске

На территории городского округа Солнечногорск продолжается системная работа по контролю за соблюдением требований торговли и миграционного законодательства. С начала года специалисты Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и правоохранительных органов провели более 60 выездных проверок.

Во время последнего рейда зафиксировали два нарушения по статье 4.7 КоАП МО, связанные с несоблюдением правил розничной торговли, и четыре нарушения миграционного законодательства по статье 18.10 и 18.17 КоАП РФ. Также выявлены отдельные случаи отсутствия терминалов для безналичной оплаты, нарушения санитарных норм и неправильной маркировки товаров.

«Данные меры призваны укрепить законность и обеспечить надежную защиту прав потребителей. Наша задача — создать комфортную и безопасную среду для всех жителей и гостей округа, и мы активно работаем над ее достижением», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Жители округа могут сообщать о нарушениях правил торговли на Горячую линию главы по номеру 8-800-201-67-47 или в Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства по телефону 8-496-263-85-47.