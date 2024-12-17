Рейд по соблюдению правил вблизи пешеходных переходов начался в Балашихе

С 16 по 22 декабря Госавтоинспекция МВД России «Балашихинское» проводит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его цель — снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

В рамках мероприятия автоинспекторы будут уделять особое внимание выявлению нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов. Водителей проверят на соблюдение правил проезда пешеходных переходов, а пешеходов — на пересечение проезжей части в неустановленных местах.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. Быть особенно внимательными на перекрестках, во дворах, вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходы не должны выходить на проезжую часть не убедившись, что все автомобили завершили движение. В темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде для повышения видимости на дороге.

Мероприятие направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.