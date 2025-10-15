Рейд по соблюдению правил уличной торговли прошел в Ногинске

В Ногинске 14 октября прошла проверка уличной торговли, организованная сотрудниками управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации Богородского округа совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Основной целью рейда стало выявление незаконной деятельности в сфере торговли.

Проверка охватила заранее определенные локации, включая микрорайон Глухово, улицы Ильича и Ремесленную, а также деревню Починки.

В ходе мероприятия были обнаружены нарушения: некоторые предприниматели продавали овощи и фрукты в местах, не установленных администрацией, а также размещали свои товары перед магазинами.