Рейд по соблюдению правил поведения на железной дороге прошел в Дмитрове

Сотрудники линейного отдела полиции и волонтеры Подмосковья провели совместный профилактический рейд на железнодорожных платформах Дмитрова. Участники акции разъясняли пассажирам, чем опасны спешка, наушники и попытки сократить путь, а также раздавали информационные листовки.

Основные правила, которые повторили организаторы: переходить пути только по переходам и на разрешающий сигнал, не заступать за ограничительную линию на платформе, снимать наушники и убирать телефон перед переходом через пути, не использовать железнодорожные ветки как пешеходные маршруты, а при обнаружении подозрительных предметов — незамедлительно сообщать в полицию.

Отдельное внимание уделили случаям вмешательства посторонних в работу транспорта. В рейде подчеркнули: любые противоправные действия на объектах железной дороги — это угроза безопасности людей и уголовная ответственность.

«Безопасность на железной дороге — зона общей ответственности. Мы со своей стороны усиливаем профилактику, работаем с детьми и молодежью, проводим рейды. Но важно, чтобы и сами жители относились к правилам серьезно. Переходить пути в неположенном месте, ходить по рельсам, отвлекаться на телефон — это не безобидные мелочи, а прямой риск для жизни. Хочу поблагодарить сотрудников полиции и волонтеров за эту работу. И отдельно обратиться к родителям: напоминайте детям, что железная дорога — не место для игр и развлечений», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков.

Мероприятие прошло в рамках профилактической работы, направленной на снижение травматизма и предотвращение противоправных действий на железнодорожном транспорте.