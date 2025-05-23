Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Серпухове

В Серпухове сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами провели акцию «Перевози ребенка по правилам!». В рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» на территории микрорайона Ивановские Дворики инспекторы ГИБДД и добровольцы проверяли соблюдение правил перевозки юных пассажиров.

Особое внимание уделили наличию и правильному использованию детских удерживающих устройств, а также их соответствию возрасту и физиологическим параметрам ребенка.

Родителям напомнили о важности использования специальных кресел и ремней безопасности даже при коротких поездках, чтобы обеспечить максимальную защиту детей. Маленьким пассажирам вручили световозвращающие браслеты и сладкие подарки с QR-кодом на Telegram-канал Госавтоинспекции Московской области. Сканирование кода позволяет получить актуальную информацию о правилах дорожного движения, дорожной обстановке и профилактических акциях.

Напомним, что согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение правил перевозки детей влечет наложение штрафа в размере трех тысяч рублей. Мероприятия такого рода направлены на повышение безопасности детей на дорогах и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.