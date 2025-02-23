Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД провели рейд-контроль, посвященный безопасности детей в транспортных средствах. Основная цель мероприятия — напомнить водителям о важности использования детских удерживающих систем и строгого соблюдения правил дорожного движения.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверяли, как родители обеспечивают безопасность своих маленьких пассажиров. Особое внимание уделялось наличию автокресел, их правильной установке и соответствию возрастным и весовым категориям детей. Для водителей, допустивших нарушения, были предусмотрены предупреждения и рекомендации по улучшению условий перевозки детей.

Организаторы акции подчеркнули, что использование детских удерживающих устройств — это не просто требование закона, но и гарантия безопасности юных пассажиров. Они напомнили водителям о том, что каждая поездка должна быть максимально безопасной и комфортной для всех участников дорожного движения.

Такие мероприятия направлены на повышение осведомленности родителей о важности соблюдения правил перевозки детей и на снижение количества нарушений на дорогах. Активисты «Молодой Гвардии» и сотрудники ГИБДД выразили надежду, что подобные акции помогут предотвратить возможные трагедии и сохранить жизнь и здоровье самых маленьких участников дорожного движения.