Рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел в Химках

Сотрудники ГИБДД Химок и 1-го батальона полка ДПС «Северный» проверили, как водители перевозят детей. Цель — напомнить о важности детских кресел и соблюдении ПДД.

В Химках провели профилактическую акцию «Детское кресло». Мероприятие организовали инспекторы ГИБДД совместно с 1-м батальоном 1-го полка ДПС «Северный». Главная задача рейда — выявить нарушения правил перевозки несовершеннолетних и напомнить родителям об ответственности за безопасность ребенка в автомобиле.

«Наша главная задача — напомнить родителям о важности использования детских удерживающих устройств, которые, в случае ДТП, могут спасти жизнь и здоровье ребенка. Соблюдение правил дорожного движения — это ответственность каждого водителя», — отметила инспектор по пропаганде БДД лейтенант полиции Ангелина Врабие.

Во время рейда автоинспекторы проводили разъяснительные беседы с водителями, вручали информационные памятки, а детям дарили светоотражающие элементы для повышения видимости на дороге в темное время суток.

В рамках работы по профилактике нарушений правил дорожного движения в Химках также проходят акции «Безопасный двор», «Ремень безопасности», «Мото», «Операция СИМ» и другие. Все они направлены на снижение аварийности и повышение культуры вождения.

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