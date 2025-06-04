Рейд по соблюдению правил оплаты в автобусах прошел в Одинцове

Рейд по проверке соблюдению правил оплаты проезда в автобусах состоялся в Одинцовском округе. Пассажиры пытались оплатить проезд наличными деньгами, что является нарушением действующих правил. Так, в ходе этой проверки четырех человек привлекли в ответственности.

Важно отметить, что используемый способ оплаты проезда, когда пассажиры передают водителю наличные средства, а также осуществляют перечисления на номер телефона или банковскую карту, считается недействительным. Пассажир в таком случае автоматически классифицируется как безбилетный.

Кроме того, с 27 декабря 2024 года вступили в силу новые санкции за безбилетный проезд, в соответствии с которыми размер штрафа для нарушителя составляет две тысячи рублей. Уведомление о вынесенном административном постановлении будет отправлено нарушителю через портал государственных услуг, что обеспечивает удобный и современный способ информирования о санкциях.