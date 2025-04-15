Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Чехове

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Оперативный рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства прошел в деревне Лешино муниципального округа Чехов. Правоохранители проверили более 20 человек, двоим из которых были вручены повестки в военный комиссариат.

Рейд провели представители силовых ведомств с участием сотрудников ОМОН. Заранее о нем не сообщалось, что стало неожиданностью для сотрудников складского помещения в деревне Лешино. Правоохранители выявляли мигрантов и граждан России, которые не встали на воинский учет. Специалисты осматривали документы у всех, кто не родился на территории страны. У тех, кто недавно получил гражданство, проверяли документы по постановке на воинский учет и разрешение на работу.

Было проверено 20 человек, из которых двоим вручили повестки в военный комиссариат. Старший следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета России по Чеховскому гарнизону Артем Ковалев сообщил, что этих граждан уже информировали о необходимости встать на учет.

«Указанным гражданам на месте вручены соответствующие повестки в военный комиссариат Чехова Московской области, где в установленном законом порядке будет принято решение о постановке их на воинский учет», — уточнил старший следователь-криминалист военного следственного отдела СК РФ по Чеховскому гарнизону Артем Ковалев.

Операции подобного рода проводят регулярно. Сотрудники силовых структур стоят на страже закона, обеспечивая безопасность граждан.

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