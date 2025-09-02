Рейд по проверке воинского учета прошел в Одинцове

Плановое мероприятие по контролю за соблюдением законодательства о воинском учете организовали следственное, правоохранительное и военное ведомства. Рейд провели в торговых точках и общественных зонах жилого комплекса «Лайково» — местах, где может быть высокая концентрация граждан, подлежащих воинскому учету.

Основной целью операции стало выявление лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не выполнивших свою конституционную обязанность по своевременной постановке на воинский учет. Такое бездействие является нарушением федерального законодательства и может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Важность строгого воинского учета для новых граждан подчеркивается необходимостью поддержания обороноспособности и порядка в системе мобилизации страны.

В работе межведомственной группы приняли участие сотрудники Военного следственного отдела Следственного комитета России по Одинцовскому гарнизону, представители органов внутренних дел и военного комиссариата. Эти совместные действия направлены на обеспечение полноты и точности данных воинского учета, а также на укрепление правопорядка.