Рейд по проверке водителей такси завершат в Одинцовском округе 15 декабря

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием такси на территории Одинцовского городского округа проходит профилактическое мероприятие. Оно завершится 15 декабря.

В период проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будет усилен контроль за соблюдением правил водителями, осуществляющими таксомоторные перевозки людей.

Особое внимание обращается на наличие водительского удостоверения, установленного образца у водителей такси, а также на наличие всей необходимой путевой документации, соблюдение режима труда и отдыха, проверяются документы, подтверждающие право работать на территории России, особое внимание уделяется проверке технического состояния транспорта.

Одинцовская Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и взаимно вежливыми.