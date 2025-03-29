Рейд по проверке водителей такси проведут в Одинцове с 28 марта по 12 апреля

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа с 28 марта по 12 апреля 2025 года проведут профилактическое мероприятие под названием «Такси». Они проверят, как водители соблюдают правила дорожного движения.

Из-за низких знаний базовых правил, плохого состояния автомобилей и случаев незаконной перевозки запрещенных предметов в Московской области наблюдаются проблемы с безопасностью дорожного движения.

В связи с этим Госавтоинспекторы решили провести в Одинцове профилактический рейд. Они проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями такси, проверят у них наличие водительских удостоверений, документов, подтверждающих техническое состояние автомобилей и право на работу.

Госавтоинспекторы напоминают всем водителям о необходимости сохранять внимательность на дороге, проявлять взаимную вежливость и уважение к другим участникам движения.