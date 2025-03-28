Рейд по проверке водителей такси прошел в Истре

Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 100 таксистов. Одной из ключевых точек рейда стала деревня Лешково муниципального округа Истра.
Эту локацию выбрали не случайно — по «кругу» Лешково ежедневно проезжает большое количество таксистов. Сотрудники останавливали водителей, проверяли документы, наличие детского кресла, исправность ремней безопасности и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения и культурного поведения на дороге.
По итогам проверки инспекторы выявили административные правонарушения и привлекли виновных к ответственности. Основная цель рейда — повысить уровень безопасности перевозок, особенно для несовершеннолетних пассажиров. Ведь только с начала года в округе уже произошло шесть ДТП с участием детей.
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