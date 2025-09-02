Рейд по проверке водителей двухколесного транспорта прошел в Раменском округе

Общеобластное профилактическое мероприятие «Мотоциклист» состоялось в Раменском. В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы Раменского округа, отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Подмосковья, инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Раменское» и работники «Рамавтодора».

Рейд проводили в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.

«Автоинспекторы обращали особое внимание на скоростной режим и правила маневрирования, управление мототранспортом без мотошлема, выявление несовершеннолетних водителей, нарушающих правила дорожного движения при передвижении на мототранспорте, не имеющих права управления мототранспортом и не зарегистрированных в установленном порядке», — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Раменское» Александр Голоскоков.

Нарушителей, их было всего 18, привлекли к административной ответственности. Кроме того, инспекторы изъяли мотоцикл, управляемый водителем, не соблюдающим законодательство. В рамках рейда также были вручены листовки и световозвращатели пешеходам, водителям самокатов и велосипедов.