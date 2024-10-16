Рейд по проверке водителей автобусов пройдет в Красногорске до 20 октября

В городском округе Красногорск с 14 по 20 октября проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на снижение числа аварий с участием пассажирского транспорта. Водителей автобусов, техническое состояние машин проверят сотрудники Госавтоинспекции.

Автоинспекторы проинспектируют соблюдение водителями режима труда и отдыха: переутомление за рулем приводит к авариям. Также осмотрят техническое состояние автобусов: регулярное обслуживание машин предотвращает возникновение неисправностей, из-за которых возникают опасные ситуации на дорогах. Также водители пассажирского транспорта для безопасности пассажиров должны соблюдать правила дорожного движения.

Профилактическое мероприятие «Автобус» поможет повысить уровень безопасности пассажирских перевозок в Подмосковье.

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