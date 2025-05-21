Рейд по проверке торговых объектов прошел в Лобне

Целью проверки стало соблюдение иностранными продавцами миграционной политики Российской Федерации. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации городского округа совместно с представителями ОМВД муниципалитета и специалистом из Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Рейд прошел в микрорайонах Катюшки, Красная Поляна, а также на станции Лобня. Всего было проверено 15 торговых объектов. По итогам рейда сотрудники ОМВД составили три протокола по статьям 18.10, 18.15, 18.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Владельцам торговых точек выдали предписания о необходимости устранить несоответствие законодательству.

Рейды по проверке торговых объектов на соблюдение миграционной политики проводятся в Лобне ежеквартально. Их цель является обеспечение соблюдения законодательства в области миграции и трудовой деятельности иностранных граждан.