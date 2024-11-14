Рейд по проверке точек общественного питания провели в Электростали

Очередную проверку нестационарных объектов общественного питания провели в городском округе. В ходе рейда комиссия осмотрела 10 точек, расположенных в разных районах Электростали.

В мероприятии участвовали представители управления потребительского рынка и сельского хозяйства администрации муниципалитета и сотрудники полиции. При проверке были обнаружены три нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. По всем этим случаям составили протоколы об административных правонарушениях.

За нарушение миграционного законодательства предусмотрен административный штраф на сумму до миллиона рублей. Деятельность предприятия также могут приостановить на срок до 90 дней.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья провели проверки соблюдения миграционного законодательства среди иностранных водителей. Было выявлено более 130 нарушений.

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