Рейд по проверке такси начался в Воскресенске

Областное профилактическое мероприятие «Такси» проводят с 18 по 24 мая на территории городского округа сотрудники Госавтоинспекции. Целью рейда является снижение уровня аварийности, а также повышение безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Особое внимание автоинспекторы будут уделять выявлению транспортных средств, на которых незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, установлен опознавательный фонарь, а также наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение таксистами Правил дорожного движения.

Владельцев и представителей организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа, призвали внимательно относиться к безопасности пассажиров и исключить случаи нарушения ПДД даже на коротких расстояниях.