Рейд по проверке табачных точек прошел в Истре

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали рейд по торговым точкам. К проверке присоединились представители администрации, народной дружины и полиции.

Ревизоры посетили пять магазинов, которые продают сигареты и никотиносодержащие товары. Они проверили документы, правильную выкладку продукции и соблюдение возрастных ограничений.

«Мы специально объясняем каждому продавцу, что нельзя продавать такую продукцию несовершеннолетним. Это не формальность, а реальный способ защитить здоровье молодежи», — сказал один из организаторов рейда.

С владельцами точек провели профилактические беседы. Им напомнили о нормах закона и об ответственности за нарушение правил торговли.

Подобные проверки в Истре проходят каждую неделю. Они помогают выявлять нарушения и формировать ответственное отношение к продаже табачных изделий.