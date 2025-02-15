Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Солнечногорске

Госавтоинспекторы в Солнечногорске проверили, как местные жители перевозят своих детей в автомобилях. Мероприятие прошло вблизи образовательного учреждения по улице Почтовой в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».

Участие в профилактической акции приняли экипажи первого батальона первого полка дорожно-патрульной службы «Северный», представители Госавтоинспекции министерства внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск и юные инспекторы движения из лицея № 7. Вместе они проверили, используют ли водители при перевозке юных пассажиров автокресла, бустеры, ремни безопасности и насколько правильно. Помимо этого, проверяющие раздали листовки, в которых четко прописано, как нужно перевозить детей.

«В результате рейда выявили два нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации составит три тысячи рублей», — отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции министерства внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск подполковник полиции Сергей Стрельцов.

По словам госавтоинспекторов, важно следить, чтобы автокресло соответствовало возрасту, росту и весу ребенка, было качественным и надежным.

«Как известно, маленькие пассажиры — самые уязвимые участники дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля им не подходят и не могут обеспечить должную защиту. Поэтому при перевозке детей нужно обязательно использовать специальные удерживающие устройства. Это сбережет жизнь и здоровье малышей», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Такие рейды в Солнечногорске проходят еженедельно. Профилактические мероприятия организуют в образовательных учреждениях, автошколах, торговых центрах, многофункциональных центрах предоставления госуслуг, на автостанциях, заправках, автосалонах и транспортных предприятиях. Акцию реализуют на территории всей Московской области, она продлится до 23 февраля.