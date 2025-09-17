Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» на улице Крупешина в Балашихе. Во время акции они проверили более 50 автомобилей.

Мероприятие направлено на снижение рисков дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и повышение осведомленности водителей о необходимости соблюдения правил безопасного вождения.

Инспекторы напомнили родителям о важности правильного использования автокресел с самого раннего возраста ребенка. Особое внимание уделили правильной фиксации малыша в кресле — он должен быть надежно закреплен, но при этом чувствовать себя комфортно.

Водителям рекомендовали проявлять повышенную внимательность на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, контролировать скорость и избегать резких маневров, особенно вблизи образовательных учреждений и мест массового пребывания детей.