Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Балашихе

В городском округе Балашиха, на Привокзальной площади сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ребенок-пассажир». Всего во время рейда проверили 52 автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха напомнили водителям о важности использования детских кресел и других средств безопасности, которые могут снизить риск травм при дорожно-транспортных происшествиях.

Специалисты рекомендуют родителям приучать маленьких пассажиров к детскому креслу с раннего возраста. Также важно выбирать его совместно с ребенком, чтобы обеспечить ему максимальный комфорт и безопасность. Юного пассажира необходимо надежно зафиксировать в кресле, при этом лямки не должны вызывать дискомфорта или давить на тело.

Сотрудники напоминают, что соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и избегание необдуманных маневров на дороге — это ключевые факторы, которые могут предотвратить трагические последствия.