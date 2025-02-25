Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей пройдет в Балашихе 26 февраля

Профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» в городском округе Балашиха проведут 26 февраля с 13:00 до 15:00. Его организуют, чтобы выявить и пресечь нарушения, связанные с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекторы напоминают, что по правилам дорожного движения перевозить детей младше семи лет необходимо с помощью детских удерживающих систем. Их подбирают по весу и росту ребенка. Дети от семи до 11 лет также должны быть защищены специальными устройствами или ремнями безопасности, но на переднем сиденье легкового автомобиля они могут передвигаться только в детских удерживающих системах.

За нарушение этих требований в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и обеспечивать безопасность детей на дороге.