Рейд по проверке пассажирских перевозок прошел в Богородском округе

Сотрудники Восточного межмуниципального управления ГКУ АПИ МО совместно с представителями администрации и полиции Богородского округа провели профилактический рейд по выявлению и пресечению административных правонарушений. Также инспектирующие проверили соблюдение финансовой дисциплины водительским составом на маршрутах общественного транспорта.

Более 25 проверок на 12 маршрутах сотрудники провели в утренние часы с 07:00 до 10:00. Проверено 487 пассажиров. При этом были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 КоАП МО «Безбилетный проезд» десять человек. Напомним, желание прокатиться, не оплатив проезд, обернется нарушителям штрафом в размере 2 тысяч рублей.

Кроме этого, были привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП МО (неправомерное использование документа, подтверждающего право на льготный или бесплатный проезд) два человека. Штраф составил 4 тысячи рублей.