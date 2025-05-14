Рейд по проверке оплаты в общественном транспорте провели в Реутове

В общественном транспорте городского округа Реутов провели очередной рейд по проверке правил перевозки пассажиров. Инспекторы обошли восемь транспортных средств, в которых находились порядка ста человек.

В рейде участвовали представители администрации Реутова и сотрудники административно-пассажирской инспекции. Они осмотрели валидаторы и общее состояние транспорта. Комиссия проинспектировала соблюдение безналичной оплаты пассажирами, нарушений не выявила.

Отметим, что запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными действует в Московской области уже три года. Для расчетов можно использовать транспортные или банковские карты, либо льготные билеты. При возникновении нарушений со стороны водителей или пассажиров жители Реутова могут позвонить на горячую линию Минтранса Московской области.