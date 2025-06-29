Рейд по проверке мотоциклистов прошел в Серпухове

Сотрудники Госавтоинспекции в Серпухове провели совместный рейд с мотосообществом «Черные всадники». Они напомнили владельцам двухколесного скоростного транспорта основные правила безопасности на дорогах.

Мероприятие организовано для того, чтобы уменьшить количество аварий с участием мотоциклистов.

«Безопасность на дороге — это первоочередная задача. Мы провели этот рейд, чтобы обратить внимание на важность соблюдения правил дорожного движения. Многие ДТП происходят из-за незнания или отсутствия необходимых навыков у водителей. Подобные совместные мероприятия с ГИБДД должны проводиться регулярно. Более опытные мотоциклисты могут объяснить молодежи, как избежать ошибок», — рассказал Виктор Моисеев, член мотоклуба «Черные всадники».

Участники уверены, что такие мероприятия помогут сформировать культуру безопасности среди автомобилистов и мотоциклистов.

Отметим, в Московской области проходит социальный раунд «Некуда спешить», посвященный соблюдению скоростного режима. Автоинспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения.