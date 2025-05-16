Рейд по проверке мотоциклистов пройдет в Балашихе

С 12 по 18 мая сотрудники Госавтоинспекции Балашихи проводят профилактическую операцию «Мотоскутер», направленную на снижение аварий с участием мотоциклистов и скутеристов. Мероприятие призвано выявлять нарушения правил дорожного движения и повышать безопасность на дорогах.

В ходе рейдов инспекторы проверяют соблюдение скоростного режима, правил маневрирования и использования мотошлемов. Особое внимание уделяется несовершеннолетним водителям, управляющим мототранспортом без прав или на незарегистрированных транспортных средствах.

Госавтоинспекция напоминает: мотоциклисты обязаны иметь водительское удостоверение категории «А» или «А1», регистрационные документы и полис ОСАГО. Для управления мопедом требуется удостоверение категории «М» или любой другой категории. Водители и пассажиры мотоциклов должны использовать застегнутые мотошлемы.

Нарушение правил влечет серьезные последствия. Управление мототранспортом без прав грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Отсутствие мотошлема наказывается штрафом в 1500 рублей.

Операция «Мотоскутер» подчеркивает важность соблюдения ПДД для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.