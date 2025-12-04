Рейд по проверке мигрантов прошел в Солнечногорске

В населенных пунктах Андреевка, Голубое, деревне Новая и в Солнечногорске прошла очередная проверка, организованная сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУВД МО совместно с «Солнечногорской народной дружиной». Инспектирование было направлено на выявление фактов нарушения миграционного законодательства.

Во время рейда специалисты проверили документы 137 иностранных граждан, включая паспорта, миграционные карты и патенты на работу.

«В результате по подозрению в нарушении миграционного законодательства были задержаны и доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов 26 человек. Рейды были проведены в различных частях города», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Проверки с участием «Солнечногорской народной дружины», ориентированные на предотвращение нарушений российских законов, продолжат проводиться как по адресам проживания, так и на объектах, где работают иностранные граждане.