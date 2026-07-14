Рейд по проверке мигрантов прошел в Одинцовском округе

Проверку иностранных работников провели на одной из строительных площадок Одинцовского округа. Сотрудники Росгвардии, МВД и военные следователи выявили мигрантов, не выполнивших требования по воинскому учету после получения российского гражданства.

Правоохранители проверили документы у 150 иностранных рабочих, а также у лиц, недавно получивших российское гражданство. Результаты мероприятия показали, что десять новых граждан России не исполнили обязанность по постановке на воинский учет.

Специалисты провели с нарушителями профилактические беседы, подробно разъяснили требования действующего законодательства, рассказали об обязанностях граждан, а также ознакомили с социальными гарантиями и льготами, предусмотренными при заключении контракта о прохождении военной службы. Затем всех выявленных нарушителей доставили в военный комиссариат для оформления обязательной постановки на воинский учет в установленном порядке.