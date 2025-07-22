Рейд по проверке мест отдыха у водоемов прошел в Можайском округе

Масштабное межведомственное патрулирование популярных у отдыхающих локаций провели в минувшие выходные в муниципалитете. Были проинспектированы береговые зоны в деревнях Большие Парфенки, Красновидово и Горетово.

В рейде участвовали сотрудники отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации, помощник инспектора участка № 7 Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону, инспектор пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу и сотрудник ОМВД России.

Участникам мероприятия перед началом проверки объяснили основные положения законодательства в сфере безопасности на воде. Инструктаж проводил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.

Во время рейда комиссия посетила наиболее популярные места отдыха жителей у воды и провела разъяснительные беседы с отдыхающими, напомнив о необходимости соблюдении мер безопасности. Жителям также вручили информационные памятки с правилами поведения у водоемов.