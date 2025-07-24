Рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Жуковском

Целью мероприятия было выявление незаконно установленных и используемых контейнеров, а также обеспечение на территории городского округа безопасности и исполнение норм законодательства. Эта работа проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Главными критериями оценки стали расположение площадок вблизи железнодорожных путей или автомобильных трасс, наличие необходимого материально-технического оснащения и действующих договоров на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, а также юридическая чистота оформления аренды земельных участков.

Проверяющие обнаружили ряд нарушений, составив соответствующие акты. Глава городского округа Андроник Пак пообещал, что контроль за соблюдением законодательства в данной сфере будет продолжен до полного устранения всех выявленных недостатков.