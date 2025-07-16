Рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Солнечногорске

В городском округе проводится серия проверок земельных участков, используемых для размещения контейнеров морского типа. Недавно комиссия провела осмотр одной из таких площадок, расположенной в поселке Голубое, чтобы удостовериться в соблюдении установленных нормативов.

В составе комиссии были представители структурных подразделений администрации округа, инспекторы Министерства чистоты Московской области, специалисты по земельному контролю и экологическому надзору, сотрудники Гостехнадзора, а также представители МЧС и ОМВД.

В ходе проверки были обнаружены отклонения от региональных стандартов, регулирующих размещение контейнеров. В связи с этим собственнику будет направлено предостережение с требованием устранить выявленные нарушения в течение 30 дней. По истечении этого срока будет проведена повторная проверка для контроля исполнения предписания.

«Всего в городском округе Солнечногорск имеется девять земельных участков, на которых размещены грузовые контейнеры морского типа. На восьми из них уже завершены проверочные мероприятия. Все выявленные нарушения зафиксированы в акте, с которым ознакомлены собственники, и по истечении 30 дней они обязаны их устранить», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Новые требования к размещению контейнерных площадок были введены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и вступили в силу 7 июля текущего года. Среди них: примыкание к железнодорожной станции либо съезд к федеральным автотрассам, наличие договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами, оформление прав собственности на землю либо заключение долгосрочного договора аренды сроком не менее одного года и другое.