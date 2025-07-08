Рейд по проверке грузового транспорта прошел в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели проверку автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки грузовым транспортом. Мероприятие организовали для профилактики нарушений и аварий на дорогах, а также для обеспечения безопасности всех участников движения.

Рейд на территории Одинцовского городского округа провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик».

Особое внимание уделили предупреждению нарушений правил перевозки грузов, установленной для грузовых транспортных средств скорости движения, требований технического регламента, установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

Помимо этого, во время рейда сотрудники проверили соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие в грузовиках исправного средства контроля — тахографа.