Рейд по проверке грузового транспорта прошел в Красногорске

На автодороге М-9 «Балтия» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск и подразделения 11 батальона 1 полка ДПС (северный) Госавтоинспекции по Московской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик». По итогам рейда полицейские составили 12 административных материалов за нарушения правил дорожного движения.

Профилактическое мероприятие провели для повышения дисциплины среди водителей большегрузного транспорта, выявления нарушений правил дорожного движения и граждан, находящихся в розыске, а также для контроля за соблюдением требований по перевозке грузов.

Госавтоинспекторы напоминали дальнобойщикам о том, как важно придерживаться режима труда и отдыха. Водителям предлагали считать QR-код с электронной памятки «Как не уснуть за рулем».

Отдельное внимание во время проверки уделили профилактике нарушений, связанных с движением грузовых транспортных средств по левому ряду при свободном правом, а также соблюдению установленного для большегрузов скоростного режима. Водители, которые не придерживаются этих норм, часто становятся виновниками заторов и аварийных ситуаций на федеральных трассах.