Рейд по проверке автобусов прошел в Богородском округе

Представители регионального Минтранса и сотрудники администрации проинспектировали автобусные маршруты № 322, № 382 и № 444 в Богородском округе. Во время рейда комиссия проверила качество пассажирских перевозок, количество автобусов на линии, их техническое состояние и многое другое.

Особое внимание уделили выявлению нарушений при оплате проезда, как со стороны водителей, так и пассажиров. Комиссия осмотрела и готовность автобусов: от технического состояния и внешнего вида до соблюдения расписания.

Проверяющие также побеседовали с жителями Богородского округа. Пассажиры обратили внимание на то, что в час пик на маршрутах № 322, № 382 и № 444 ходят автобусы малого класса, и попросили увеличить количество машин с большей вместительностью салона. К мнению горожан прислушались и приняли меры.

«Уже один большой автобус стал ходить. В ближайший месяц добавим еще два. Мы всегда открыты к диалогу. Слушаем пожелания жителей. Их замечания берем „на карандаш“, и что возможно — стараемся реализовать», — подчеркнул заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.