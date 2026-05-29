Рейд по профилактике травматизма на железной дороге провели в Солнечногорске

В ходе рейда жителям раздавали информационные листовки с основными правилами безопасности: использовать только специально оборудованные пешеходные переходы, не отвлекаться на телефон и снимать наушники вблизи путей, ожидать поезд за ограничительной линией, держать детей за руку или на руках.

«Особое внимание мы уделяем детям и подросткам: рассказываем о рисках, связанных с „зацепингом“, — опасном развлечении, которое может привести к необратимым последствиям. Призываем всех жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагических происшествий», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подобные рейды проводятся в Солнечногорске регулярно. Помимо этого, на железнодорожных объектах ежедневно дежурят, а в образовательных учреждениях регулярно проводят уроки безопасности.