Рейд по пресечению разведения костров прошел в Ленинском округе

В связи с установлением в лесах Ленинского городского округа Подмосковья четвертого класса пожароопасности введен запрет на разведение костров и сжигание мусора. Чтобы предотвратить возгорания, вызванные неосторожным обращением с огнем, сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны провели совместный профилактический рейд в Видновском парке «Высота».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Ленинского округа Олег Савченко отметил, что основная задача рейда — пресечь нарушения, связанные с использованием открытого огня в запрещенных местах.

В ходе мероприятия представители служб напомнили посетителям парка о действующих ограничениях и правилах пожарной безопасности, а также раздали памятки с рекомендациями. В одном из лесных участков был зафиксирован случай нарушения — компания отдыхающих развела костер для приготовления шашлыков. Нарушители были предупреждены, костер потушен, а виновные покинули территорию, пообещав соблюдать правила.

По факту нарушения пожарной безопасности составлен административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ, сообщил помощник участкового Подольского лесничества Владимир Бажин.

Кроме того, сотрудники МЧС и полиции провели разъяснительную работу с гражданами о правилах поведения у водоёмов, распространяя памятки с инструкциями на случай чрезвычайных ситуаций.