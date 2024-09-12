Рейд по пресечению незаконной перевозки отходов прошел в Дмитрове

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков строительных отходов провели в Дмитрове. Там проверили 20 машин, у двух из которых не было разрешения на работу.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в рейде участвовали сотрудники Минэкологии, МВД и управления региональной безопасности.

На двух водителей составили протоколы об административном нарушении. Использовавшийся транспорт переместили на штрафстоянку. В результате удалось предотвратить сброс 60 кубометров мусора.

Работу в этому направлении продолжат.

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