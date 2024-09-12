Рейд по пресечению незаконной перевозки отходов прошел в Дмитрове
Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков строительных отходов провели в Дмитрове. Там проверили 20 машин, у двух из которых не было разрешения на работу.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в рейде участвовали сотрудники Минэкологии, МВД и управления региональной безопасности.
На двух водителей составили протоколы об административном нарушении. Использовавшийся транспорт переместили на штрафстоянку. В результате удалось предотвратить сброс 60 кубометров мусора.
Работу в этому направлении продолжат.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники в Лобне приняли участие в профориентационном проекте
Правительство Тульской области ушло в отставку
Третья мировая все ближе? Какими будут последствия дальнобойных ударов ВСУ по России
Водоснабжение восстановили в доме № 6 на Спортивном проезде после атаки БПЛА
Местонахождение Прилепина перед покушением случайно выдал его сын
Еще семь семей в Пушкино переехали из аварийного жилья в новое
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте