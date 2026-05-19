Рейд по пожарной безопасности провели в Воскресенске

В плановом межведомственном рейде участвовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску совместно с представителями Виноградовского филиала «Мособллеса», УМВД России по городскому округу и администрации Воскресенска. Проверялось соблюдение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Участники рейда проинспектировали наиболее пожароопасные участки — лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам, территории садоводческих товариществ и зоны отдыха. Целью проверки было предотвращение возгораний и неукоснительное соблюдение правил безопасности в условиях действующего на территории Подмосковья особого противопожарного режима.

В этот период введены дополнительные ограничения: категорически запрещается разведение открытого огня, сжигание сухой травы, мусора и порубочных остатков, а также проведение пожароопасных работ на землях всех категорий. Нарушителям грозят повышенные административные штрафы.